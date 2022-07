Afval wegbrengen op de tropische dinsdag? De milieustraten sluiten vroeg

Kinderboer­de­rij Leerdam heeft nieuwe beheerder gevonden en kan bijna van start

In Leerdam is enkele maanden geleden eindelijk een felbegeerde kinderboerderij gerealiseerd. En toen bleek er geen beheerder te zijn. Nu er dan toch een geschikte kandidaat is gevonden, kan de kinderboerderij in het najaar alsnog van start. Bestuurslid van Stichting Poldertuin Bart Bruggeman vertelt.

12 juli