Aftrap manifest Gonzend Rivierenland voor een groener en biodivers rivierengebied

In het manifest staan acties voor natuur en landschap in Rivierenland waar iedereen aan bij kan dragen. Vanaf nu kan iedereen die ook graag een ‘gonzend’ Rivierenland wil daar online voor tekenen.

Concreet aan de slag

De afgelopen maanden is samen met organisaties uit het rivierengebied gewerkt aan een manifest, een ‘inspirerende visie met handvatten voor zo’n groener Rivierenland waarin de opgaven voor biodiversiteit, klimaat en water een plek hebben‘, zoals de initiatiefnemer van De Fruitmotor het noemt. In het plan staan acties om in het landschap concreet aan de slag te gaan. Gemeenten en waterschap, maar ook inwoners kunnen zelf veel doen door hun omgeving groener te maken.