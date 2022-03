Afscheidnemende raadsleden ontvangen Koninklijke onderscheiding van burgemeester Sjors Fröhlich

Voedselban­ken bereiden zich voor op toename van Oekraïense cliënten: ‘We hebben vooral te weinig groenten en fruit’

Voedselbanken in de regio verwachten een flinke toename van het aantal cliënten, maar vooralsnog maken ze zich geen zorgen over tekorten. ,,Tenzij er plotseling 90 Oekraïense zich melden", zegt coördinator Gert Schermers van Voedselbank Altena. ,,Maar de saamhorigheid is groot, dus als er problemen ontstaan worden we vast geholpen.”

24 maart