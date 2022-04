Afscheidnemend raadslid Jan van Beuzekom ontvangt koninklijke onderscheiding

COLUMN Een afrekening en adviezen in de Goede Week: ‘Zou de gemeente wel naar de Van Rossems luisteren?’

Zo zeg! Daar werden de Democraten Gorinchem en de PvdA uitgerekend in de Goede Week afgerekend op hun eigen gedrag. De aap kwam uit de mouw dat de informateurs wel heel erg afstevenden op een voortzetting van de oude coalitie met een advies in de categorie ‘wij van WC- Eend adviseren WC-Eend’. Kat in het bakkie dacht de coalitie kongsi.

18 april