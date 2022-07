Aad gaat dagje vissen en geinen met Jozua: Kinderen houden je jong!

De klep staat open van Aad’s witte bus met daarop een aantal muzieknoten. Erin ligt de gehalveerde kano van Aad. ,,Ik heb de kop eraf gehakt’’, vertelt Aad. ,,Zo past de kano in de bus en we passen er samen in om te vissen.’’ De Ameidenaar heeft z’n wetsuit aan en is net nog kopje onder gegaan op een plek waar hij ooit een kunstaas is verloren. ,,Maar ik heb hem niet meer kunnen vinden hoor’’, vertelt Aad er direct bij. ,,Het pak is ook een drijfpak eigenlijk, dus ik had er moeite mee om onder te blijven. En het is troebel daar beneden.’’