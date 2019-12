A27 richting Breda deels dicht vanwege autobrand

Inwoners Altena nemen steeds vaker de fiets in plaats van de auto

14:58 Bijna de helft van de inwoners van de gemeente Altena neemt steeds vaker de fiets of het openbaar vervoer in plaats van de auto. Dat blijkt onder meer uit een enquête over duurzaamheid en energie. Ook kiezen vier op de tien inwoners er bewust voor niet met het vliegtuig op vakantie te gaan.