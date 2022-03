A27-gemeenten willen samen de regio bereikbaar houden als de snelweg wordt verbreed

Vader van Arie werd opgepakt op 3 maart 1945: ‘Ik wil het verhaal over de razzia in Giessen compleet maken’

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog hielden de Duitsers in Altena nog flink huis. Beschietingen, gebouwen die opgeblazen werden. Bij een grote razzia op 3 maart 1945 in Giessen worden ruim honderd mannen opgepakt. Eén van hen is de vader van Adri Burghout (62) uit Meeuwen. Als 19-jarige was hij in Giessen geëvacueerd.

