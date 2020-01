A27 bij Gorinchem van de troon gestoten als grootste fileknelpunt van Nederland

De A27 - in 2017 en 2018 nog nummer één in de lijst - is nog wel de drukste van Nederland aan het eind van de werkdag, blijkt uit de jaarcijfers van de ANWB. Het stuk snelweg tussen Lexmond en Werkendam - in de richting van Breda - staat bovenaan in de ‘avondspits top tien’. Het deel tussen Geertruidenberg en Gorinchem in tegengestelde richting duikt bovendien op in de ‘ochtendspits top tien’, op plaats vier. Dat is één plek lager dan vorig jaar.