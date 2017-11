Zo superdeluxe heb je waarschijnlijk nog nooit gevlogen

Skiseizoen begint goed: nu al meter sneeuw in de Alpen

8 november In de Alpen is de sneeuw de voorbije dagen met bakken uit de lucht gevallen. De belangrijkste wintersportgebieden in Italië, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk kregen zowat allemaal een halve tot een volle meter sneeuw over zich heen. Zo sneeuwrijk is het skiseizoen al jaren niet meer begonnen.