Zo houd je het gezellig bij het opzetten van de tent

'Een tent of vouwwagen opzetten met je partner is een van de meest echtscheidingsgevoelige periodes in je leven', zei een vriend van me ooit. Dat is misschien waar, maar ik wil een stap terugdoen. Er is veel onderzoek gedaan naar vakantiegedrag. Onder sociale omgevingsdruk vinden veel mensen dat ze naar verre, avontuurlijke bestemmingen moeten reizen of iets compleet anders moeten gaan doen dan ze gewend zijn. Terwijl een deel van de mensen daar helemaal niet geschikt voor is. Die gedijen beter bij thuisblijven. Of op een vertrouwde camping, op 30 kilometer fietsafstand van huis.