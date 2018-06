Zo bespaar je op je online hotelboeking

1. Check een paar metazoekmachines

De allergoedkoopste prijs? Die vind je enkel via een metazoekmachine, een platform dat verschillende sites tegelijkertijd vergelijkt. Onmisbaar is www.hotelscombined.com, dat meer dan honderd boekingssites omvat. De website garandeert je bovendien de terugbetaling van het prijsverschil als je een bepaald hotel ergens anders nog goedkoper vindt. Combineer het met www.geniustravel.com/nl/hotels en www.trivago.nl, en je hebt een mooie vergelijkingsbasis.

2. Boek tijdens soft openings

Overal ter wereld openen in een hels tempo nieuwe hotels. Om klanten aan te trekken gebeurt dat met een ‘soft opening’, dat wil zeggen veel lagere prijzen in de eerste paar weken of maanden na de opening. Misschien werken niet alle faciliteiten (zoals het wellnesscentrum) al, maar in ruil krijg je wel een topprijs.

Hoe je die soft openings te weten komt? Probeer voor luxehotels www.lemiami.com/blog/master-list-2018-worldwide-hotel-openings. Of googel ‘new hotel openings 2018’ in de stad waar je een hotel zoekt.

3. Annuleer 48 uur voor vertrek en boek iets anders

Heel wat boekingsites bieden je de mogelijkheid om tot 24 of 48 uur voor je verblijf gratis je boeking te annuleren. Maak eerst zo’n boeking met annuleringsmogelijkheid en check dan nog eens 48 uur voor je verblijf de kamerprijs. Je staat ervan versteld hoe hotels soms lastminute in prijs kunnen zakken, omdat er nog veel kamers niet bezet zijn. Maak dan een nieuwe boeking, annuleer gratis je vorige en steek het prijsverschil in je zak!

4. Pik de annulering van een ander op met een fikse korting

Niet elke reiziger boekt met annuleringsmogelijkheid, maar moet toch zijn boeking om één of andere reden annuleren. Om een deel van hun geld terug te krijgen, verkopen die reizigers hun boeking dus met een fikse korting via gespecialiseerde websites. Zo kun je kamers in de wacht slepen met 30 tot 40 procent korting. Surf naar www.roomertravel.com en www.cancelon.com, en zoek via de database op locatie en sterrenniveau.

5. Vergeet de touroperators niet

Nogal wat onlinefanaten vergeten dat de klassieke touroperators heel aantrekkelijke prijzen bieden. De concurrentie is momenteel zo hevig dat je bijna altijd een kortingformule op hun website vindt, in het genre ‘3 nachten boeken + 1 gratis’. Ook voor dichtbij-hotels voor de hele familie in Duitsland, België en Frankrijk kun je daar je voordeel mee doen. De korting geldt ook vaak voor de halfpensionformule, ideaal als je met de kinderen op reis gaat.

6. Laat het ontbijt in een stadshotel vallen