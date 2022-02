De meeste scholieren kijken er het hele jaar naar uit: de zomervakantie. Lekker naar zwembad, strand of pretpark, een mooie reis naar het buitenland of gewoon even helemaal niets doen. Maar vanaf wanneer is het zover? En hoe zit het met de zomervakantie in andere landen?

Wanneer is het zomervakantie in 2022?

Bij de zomervakantie kent Nederland drie regio's. Niet het hele land heeft dus tegelijk vakantie. De zomervakantie in de regio Midden is van 9 juli tot en met 21 augustus, in de regio Noord van 16 juli tot en met 28 augustus en in de regio Zuid van 23 juli tot en met 4 september. Ieder jaar verschillen deze data een beetje, maar over het algemeen begint de zomervakantie altijd ergens halverwege juli en eindigt de vakantie ergens aan het eind van augustus.

Goed om te weten: dit zijn adviesdata vanuit de overheid. Scholen hoeven zich hier dus niet aan te houden. Het zou kunnen dat jouw school afwijkende vakantiedata heeft.

Bij welke regio horen welke provincies?

Onder welke regio de provincies vallen, is iets lastiger ingedeeld dan je zou denken. Sommige provincies vallen volledig onder één regio, andere provincies hebben een deel van de gemeenten in de ene regio liggen en het andere deel van de gemeenten in de andere regio. In de drie tabellen hieronder is te zien welke gemeenten bij welke regio hoort.

Waarom heeft niet heel het land tegelijk zomervakantie?

Om chaos te voorkomen is ooit bedacht om de vakanties te spreiden. Zo ontstaat er minder snel extreme verkeersdrukte, zijn campings niet bomvol en stromen recreatieparken niet over van de bezoekers. De vakanties overlappen wel altijd vier weken, zodat mensen uit verschillende regio's nog wel met elkaar op vakantie kunnen. Die vier weken dat heel schoolgaand Nederland vrij is, zijn dan ook de drukste weken.

Hoeveel weken duurt de zomervakantie in andere landen?

Ook andere landen hebben in de zomer een lange vakantie. In vergelijking met andere landen heeft Nederland met zes weken vrij één van de kortste zomervakanties. In Italië bijvoorbeeld, krijgen leerlingen dertien weken vrij van school. Ook in Griekenland en Portugal hebben scholieren geluk, zij hebben in de zomer twaalf weken vakantie. Onderaan staat Nederland, samen met Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In al deze landen geldt iedere zomer een schoolvrije periode van zes weken.