Voorkom vakantiestress: pak je koffer zo laat mogelijk

Stress treft jonge gezinnen het zwaarst: minder dan de helft gaat ontspannen op vakantie. Jonge stellen en 65-plussers hebben het minst last van vakantiestress. Opvallend is dat de vakantiestress ook ’s nachts toeslaat: ruim de helft van de vrouwen slaapt de nacht voor vertrek slecht, ten opzichte van slechts 27 procent van de mannen.



Het inpakken van de koffers is de grootste stressfactor tijdens de vakantievoorbereidingen. Vooral vrouwen en gezinnen met kinderen ervaren dit zo: in beide groepen heeft 38 procent van de ondervraagden inpakstress.



De mannen daarentegen hebben hier veel minder last van: minder dan een kwart maakt zich druk om de inhoud van hun koffer. En waar het schoon en veilig achterlaten van de woning bij 32 procent van de vrouwen óók stress veroorzaakt, maakt slechts 14 procent van de mannen zich hier druk om.



Werk loslaten blijkt lastig

Ook werk zorgt tijdens de vakantievoorbereidingen voor een hoop spanning. Een op de vijf Nederlanders ervaart stress bij het overdragen en achterlaten van het werk. Van alle Nederlanders onder de 65 jaar neemt ruim 40 procent zelfs werk mee op vakantie. Tot groot ongenoegen van hun partners: maar 3 procent gaf aan dat het niet erg is als hun wederhelft op vakantie aan het werk is.



