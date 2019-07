Voor een vakantie vol adrenaline moet je in Wales zijn

Het diepste punt: Go Below

Bij Go Below reis je af naar het diepste punt in het Verenigd Koninkrijk, zo’n 400 meter onder de grond, in een grot. We zijn met een groep van acht toeristen en een gids. De ene keer klauteren we steil naar beneden, soms tokkelen we aan een kabel en dan weer steken we per boot een ondergronds meer over. Door een waterval klimmen en naar een lagergelegen grot abseilen - het maakt allemaal deel uit van de route. Net als over gapende afgronden stappen in het donker. Elke volgende grot heeft een andere uitdaging. Gelukkig hoef je nergens door nauwe gangen, maar dat is dan ook meteen het enige angstaanjagende wat je bij Go Below níet doet. Als we in het pikkedonker voor een twintig meter diep gat staan, is de vraag wie er wil abseilen en wie er een vrije val wil maken. Wat een vraag! Meer dan de helft van mijn groep bedankt voor de vrije val, ik besluit ervoor te gaan. Ik ben gezekerd en er is een systeem dat me automatisch afremt voordat ik de bodem van de grot bereik. Zeggen ze. Terwijl ik val, schiet de gedachte door mijn hoofd dat ik te pletter sla. Dan voel ik de rem inschakelen, waardoor ik vlak voordat ik de bodem bereik, bijna stil hang. Ik ben veilig beneden, bibberig en trots.



Prijs: €99

go-below.co.uk