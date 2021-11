Verrereisspecialisten willen wereld van het slot

Klanten failliete Hotelkamer­vei­ling kunnen mogelijk fluiten naar geld

Voor een prikkie een lastminute hotelkamer op de kop tikken via Hotelkamerveiling zit er niet meer in. De coronacrisis heeft het bedrijf genekt. Consumenten moeten maar afwachten of ze hun geld nog terugzien. Ook hotels zijn gedupeerd.

13 oktober