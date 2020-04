Verlaten dierentuinen en pretparken door coronacrisis, dat ziet er zó uit

Volledig scherm © AP

Hoogst uitzonderlijk: Disneyland Parijs is dicht. Het gebeurde sinds de opening maar twee keer eerder. Een keer had het park flinke schade na een tornado. De laatste keer was een sluiting van vier dagen, dat was na de terroristische aanslagen in Parijs in 2015.

Volledig scherm © EPA

Verzorgers van de dierentuin in Wroclaw (Polen) hebben de kans aangegrepen om het verblijf van de zeehonden op te knappen. Het bassin is leeggepompt en krijgt een opknapbeurt.

Volledig scherm © EPA

Een dierverzorgster draagt een mondkapje op haar weg om de pelikanen te voeden. Ditmaal zonder dierentuinbezoekers die meekijken, sinds 13 maart is de dierentuin in Praag gesloten. In Tsjechië zijn tot nu toe acht coronadoden gemeld.

Volledig scherm © REUTERS

Er zijn ook geen bezoekers meer te zien in de dierentuin van de Iraaks-Koerdische stad Erbil.

Volledig scherm © AFP

Het zeeleeuwenverblijf in Central Park Zoo in New York nog voordat het park gesloten werd voor publiek.

Volledig scherm © REUTERS

Lege paden - op een paar dieren na - in de dierentuin van Berlijn.

Volledig scherm © EPA

Schoonmakers aan het werk in een verder verlaten Disneyland in de Verenigde Staten (Anaheim, Californië). Het pretpark kan nog geen heropeningsdatum bekendmaken.

Volledig scherm © EPA

Het is voorlopig geen achtbaanritjes geblazen in het Ferrari-pretpark in Abu Dhabi. In de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten moesten veel meer grote trekpleisters voor toeristen dicht.

Volledig scherm © REUTERS

Een vreemd gezicht: een bijna lege parkeerplaats bij Disney’s park Magic Kingdom in Orlando, Florida. Walt Disney World heeft alle vier de themaparken moeten sluiten. Bovenin de foto is een van de vele hotels te zien.

Volledig scherm © REUTERS

Het Disney-kasteel in het verder verlaten themapark in Orlando, Florida.

Volledig scherm © REUTERS

Het ruimteschip Millennium Falcon is voorlopig niet te aanschouwen. Bezoekers zijn ook niet welkom in het filmpark Disney’s Hollywood Studios.

Volledig scherm © AP

De dino’s in een verder leeg dinosauruspark in Belgrado zijn ondergesneeuwd.

Volledig scherm © GC Images

Een waarschuwingsbord voor Universal Studios in Los Angeles. De autoriteiten in de Californische stad raden iedereen aan om thuis te blijven.

Volledig scherm © REUTERS

Fietsers passeren het oorverdovend stille park Adventure Island. Gelegen in de Engelse kustplaats Southend-on-Sea.

Volledig scherm © AP

Je ziet zelden een lege ingang van het zeezoogdierenpark SeaWorld in Orlando, Florida. SeaWorld stuurde meer dan 90 procent van de werknemers voor onbetaalde tijd op verlof, sinds 31 maart worden ze niet meer betaald. De dierverzorgers van bijvoorbeeld orka’s en tuimelaardolfijnen blijven wel werken. Zij voeren de dieren nog steeds en houden de gezondheid van de dieren in de gaten.

