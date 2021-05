Veel vakantiegangers nog in dubio over de zomer: wordt het Nederland, buitenland of afwachten?

Twijfels om deze zomer naar het buitenland te gaan? Nou, familie Maas uit Hellevoetsluis heeft de knoop al eind vorig jaar doorgehakt: het wordt drie weken Tenerife, in augustus. En ze staan te popelen, vertelt vader Sander (44). ,,We hebben het er bijna elke dag over. We hebben er veel zin in, ook onze twee dochters kunnen niet wachten.”