Veel mensen boeken vakantie nu scholen week eerder dichtgaan

Europa per trein Reis vol luxe aan boord van Oriënt Express: ‘Zeg nou zelf: dit vergeet je toch nooit meer?’

Treinen is de trend, zeker in tijden van corona. Op afstand van elkaar relaxed reizen, terwijl het landschap als een levend schilderij aan je voorbijglijdt. Onze verslaggevers stapten in diverse landen in de trein en nemen u mee. Vandaag: van alle treinreizen die je in Europa kunt maken, is die met de Oriënt Express ongetwijfeld een van de duurste. Wat je ervoor krijgt: luxe, luxe en luxe, in een jaren 20-sfeer van de vorige eeuw. ,,Morgen rijdt Angelina Jolie mee.’’

31 augustus