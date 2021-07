Vakantiegangers moeten op zwarte zaterdag rekenen op lange files op Duitse en Franse snelwegen

De ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, waarschuwt vakantiegangers dat de veelgebruikte snelwegen A1 en A61 in Duitsland deels onbegaanbaar zijn door de schade die het hoogwater deze maand heeft aangericht. Er zijn omleidingsroutes van tientallen kilometers lang, maar bestuurders moeten overal rekening houden met lange files. In Frankrijk wordt het morgen ook druk op de weg vanwege de beruchte zwarte zaterdag, waarschuwt de ANWB. ,,Als het even kan, vertrek pas zondag.”

De Duitse A1 en de A61 zijn onder Nederlanders die naar het zuiden gaan heel populair. De A1 is de noord-zuidroute die richting Frankrijk en Italië voert en deels door het Ahrdal gaat, dat bijna helemaal is weggespoeld door het water. Tussen Keulen en Euskirchen is de snelweg in beide richtingen helemaal dicht. Voor zover lokale wegen in het Ahrdal nog begaanbaar zijn, zijn ze alleen toegankelijk voor hulpdiensten.

De schade aan de A61, van Venlo richting Oostenrijk, is nog veel groter. De snelweg is bij Erfstadt bezweken onder de waterdruk en doormidden gebroken. Ook op andere plekken is het wegdek compleet verdwenen. Omrijden over regionale en lokale wegen in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts heeft volgens de autoclub geen zin, want daar gelden helemaal veel afzettingen om herstelwerkzaamheden de ruimte te geven.

Laat vertrekken

Edwin Gerritsen van de ANWB voorspelt dat het in Duitsland vooral op de A3 bij Keulen erg druk wordt, nu de belangrijke vakantieroutes niet gebruikt kunnen worden. Ook in Frankrijk wordt grote drukte verwacht. Daar is het morgen de traditioneel erg drukke zwarte zaterdag, de dag dat de Fransen massaal op vakantie gaan. ,,De afgelopen drie zaterdagen zagen we al tot duizend kilometer file in Frankrijk, dus het lijkt erop dat veel meer mensen de auto nemen om op vakantie te gaan in plaats van het vliegtuig, vanwege corona. Dat zou morgen voor nog meer drukte kunnen zorgen", zegt Gerritsen.

Wie geen zin heeft om file te rijden op weg naar het vakantieadres in Zuid-Frankrijk, kan beter later vertrekken. ,,Als het even kan, ga dan pas zondag weg. Maar als je per se morgen wil rijden, vertrek dan pas na 10.00 uur uit Nederland. Dan kom je na de grootste drukte aan in Frankrijk - dat zal daar tussen 10.00 en 15.00 uur zijn - en rij je als het ware achter de files aan.”

