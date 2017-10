Toerisme op Bonaire: een kwaal of zegen?

Quote Bonaire is een soort Monaco geworden. Het gewone volk ziet het eiland als elitaire bestemming Atilay Uslu (oprichter Corendon) Bonaire moet een vakantiebestemming worden voor 'de gewone hardwerkende Nederlander'. Het is nu een duikhotspot voor de happy few en dat is niet goed voor het eiland, stelt oprichter Atilay Uslu van reisorganisatie Corendon. ,,Zie je hoe weinig toeristen hier zijn?'' zegt hij wijzend op de vrijwel lege terrasjes in het centrum van Kralendijk. ,,Met alleen duikers en rijke huiseigenaren red je de economie niet.''



Uslu is met zijn eerste lichting klanten meegevlogen naar Bonaire. Op het eiland onderhandelt hij met hoteleigenaren over nieuwe kamers, met KLM praat hij over extra stoelen en rechtstreekse vluchten - zonder de huidige tussenstop op Aruba. Tot nu toe, vindt de reisondernemer, hebben ze het op Bonaire helemaal verkeerd aangepakt met het toerisme. ,,Bonaire is een soort Monaco geworden. Nederlanders met veel geld hebben hier huizen gekocht, rijke Amerikanen komen hier duiken. Het gewone volk ziet Bonaire als elitaire bestemming. Onterecht. Een biertje kost hier in Kralendijk minder dan op Curaçao.''

De toerismesector van Bonaire is in zijn nopjes met de extra vakantiegangers die Corendon aanvoert. Op Flamingo Airport worden de nieuwe klanten feestelijk onthaald met een traditioneel orkestje, cocktails en gebakjes met het logo van hun reisorganisatie. Corendon is niet de enige nieuwe klant die zonaanbidders naar het eiland brengt. Ook de Canadese prijsvechter Sunwing verkoopt Bonaire sinds kort als winterzonbestemming.

Blij

Volledig scherm © Dreamstime Het eilandbestuur is daar blij mee. Want Bonaire profiteert te weinig van de groei van het wereldwijde toerisme, verklaart Edison Rijna, de gezaghebber - zeg maar burgemeester - van het eiland. ,,Vergeleken met andere Caribische eilanden is het hier nog ongerept. We zijn afhankelijk van toeristen, want we hebben hier geen andere industrie. Bonaire produceert niks, op wat zoutwinning na. Maar als vakantiebestemming hebben we veel te bieden.'' En omgekeerd hebben de toeristen Bonaire wat te bieden: het vakantiegeld dat ze laten rollen. Dat kan het eiland goed gebruiken. Een groot deel van de eilandbevolking leeft rond de armoedegrens.

De afgelopen jaren is daarom flink geïnvesteerd in de promotie van het eiland als aantrekkelijke bestemming. Met succes. Rijna: ,,We zijn uitgeroepen tot beste cruisebestemming van het Caribisch gebied. Met een premie per passagier verleiden we cruiseschepen om op hun reis ook Bonaire aan te doen.'' Kwamen er vijf jaar geleden nog zo'n 150.000 cruisepassagiers aan wal, dit jaar komt de teller volgens de Tourism Corporation Bonaire ruim boven de 400.000 uit. Drie keer zoveel als het aantal vakantiegangers dat per vliegtuig komt.

Opleveren

Maar wat leveren al die cruisetoeristen het eiland op? Dat valt tegen, merkt Flavia Anselma. Terwijl de zon om 9 uur 's ochtends al ongenadig fel schijnt, wacht zij in de schaduw van haar kraampje op passagiers van de Pullmantur Zenith die een tripje naar de flamingo's of zoutvlakte willen maken. In plukjes stromen de mensen van het cruiseschip. Slechts een enkeling informeert bij Anselma of haar concurrenten naar een snorkeltrip of eilandtour. Anselma: ,,Veel mensen boeken hun excursie al op de boot. Cruisepassagiers geven weinig uit. Ze overnachten niet op het eiland. Rond 12 uur willen ze allemaal weer aan boord om te eten, want dat is inbegrepen bij de cruise. Aan wal kopen ze hoogstens een ijsje of een flesje water.''



Daar staat tegenover dat de cruisetoeristen een steeds grotere aanslag op het kleine eiland vormen, zegt de burgemeester. ,,De schepen worden alsmaar groter. Soms ligger er twee op één dag. Dan zijn er bijna dubbel zoveel mensen op het eiland, staat er file in Kralendijk en liggen de paar stranden die we hebben bomvol.''

Quote Crui­se­pas­sa­giers geven weinig uit. Rond 12 uur willen ze allemaal weer aan boord om te eten Flavia Anselma (excursieverkoper) De weerstand tegen toeristen en buitenlanders op Bonaire groeit, zo werd vorig jaar bevestigd door een onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 73 procent van de Bonairianen vindt dat er teveel Nederlanders op het eiland wonen, 45 procent dat er teveel toeristen komen. ,,Bonaire wordt overgenomen door buitenlanders'', verwoordt James Finies van actiegroep Nos ke Boneiru bèk ('Wij willen Bonaire terug') hun gevoel. ,,Het zijn vooral buitenlanders die geld verdienen aan het toerisme. De Nederlandse en Amerikaanse hoteleigenaren, de Fransen en Italianen die hier restaurants hebben. Voor de Bonairianen blijven alleen de kruimels over: de taxiritjes, duiklessen.''

Terwijl de welvaartsgroei uitblijft, stijgen de prijzen. De vrolijk gekleurde villa's aan de boulevard die in de vakantiebrochures pronken, zijn voor de gewone Bonairianen onbetaalbaar. Zij wonen in de buitenwijken van Kralendijk of in Rincon, het enige dorp. Daar staan huisjes met golfplaten daken, afgedankte auto's op bierkratjes langs de kant van de weg en slingert afval rond.

Kwetsbare natuur

Dat laatste baart ook milieubeschermers zorgen. Bonaire heeft een bijzondere natuur. De toeristen die komen voor het koraal, de rust en de vogels zetten die kwetsbare natuur juist onder druk. Niet alleen omdat ze reizen met milieuvervuilende cruiseschepen of vliegtuigen en slapen in airconditioned hotels. Alle plastic verpakkingen die ze gebruiken, blijven achter op het eiland - of waaien in zee. Een recyclingsysteem is er niet. En als toeristen zich insmeren met zonnebrandcrème waarin oxybenzon zit, is dat dodelijk gif voor het koraal. Zelfs al is het maar een druppeltje.

Op Bonaire is geen plek voor massatoerisme, vindt ook gezaghebber Rijna. Het cruisetoerisme is volgens hem doorgeschoten. ,,We hebben Bonaire uitgeleverd aan de rederijen.'' Rijna bestrijdt echter dat de komst van touroperators als Corendon en Sunwing de deur wagenwijd openzet voor het massatoerisme. ,,We hebben hier niet veel stranden en uitgaansgelegenheden. Hotels mogen niet de hoogte in bouwen. Bonaire wordt geen Benidorm.''