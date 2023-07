Tegenvallend hotel of uitzicht? ‘Laat je koffers dicht en ga meteen terug naar de balie’

,,Alles heeft te maken met verwachting’’, zegt Avontuur. ,,Ons verwachtingspatroon is enorm hoog. Die twee weken moeten de rest van het jaar goedmaken. Eindelijk rust, tijd voor elkaar en voor de kinderen. De vakantie wordt op een sokkel gehesen met als risico dat we bij het minste of geringste teleurgesteld raken. Vakantie is fantastisch, maar je moet er geen wonderen van verwachten.’’

Zorg voor een realistisch beeld van je bestemming

,,Met dank aan Google Earth en reviewsites kun je vaak heel gedetailleerd zien waar je naartoe gaat’’, zegt Avontuur. ,,Op die manier zijn de verwachtingen heel goed te managen. Zelf pluis ik altijd de slechtste recensies uit, ook als een verblijf heel positief wordt beoordeeld. Juist van een slechte recensie valt veel te leren. Tussen de zeurpieten vind je vaak ook de zwakke plekken van een accommodatie of bestemming.’’

Dat was vroeger veel moeilijker. ,,Dan moest je het doen met de beschrijvingen van het reisbureau, reisboeken en gezond verstand. ‘Zeezicht’ bekende soms dat je met gevaar voor eigen leven over je balkon moest leunen om ergens in de verte een strook blauw te zien die best wel eens de zee kon zijn.’’

Omdat je vroeger niet precies wist waar je terecht zou komen, hield je een slag om de arm. Nu moet alles tot in de puntjes kloppen Hans Avontuur

,,Je vakantie valt of staat met het uitkiezen van de juiste bestemming en accommodatie’’, aldus Avontuur. ,,Maar in het tot achter de komma uitpluizen van de reis schuilt ook een gevaar. Omdat je vroeger niet precies wist waar je terecht zou komen, hield je een slag om de arm. Nu moet alles tot in de puntjes kloppen en daarbij verliezen we uit het oog dat we niet alles in de hand hebben. Als er iets tegenzit of minder mooi is dan verwacht, is dat meteen een tegenvaller. Zoiets werd vroeger meer geaccepteerd.”

Tegenvallend hotel, wat nu?

Eenmaal op de plek van bestemming, kan het natuurlijk ook zo zijn dat er écht iets mis is en je een ongelooflijke rotkamer toegewezen hebt gekregen. Avontuur: ,,Laat je koffers dicht en ga meteen terug naar de balie.’’ Ongeacht of je zelf hebt geboekt of via een reisorganisatie. ,,Probeer in alle vriendelijkheid uit te leggen wat er aan de hand is. Mijn ervaring is dat in 99 procent van de gevallen medewerkers echt hun best doen om het voor jou leuk te maken.’’

,,Ik zat in Londen eens in een zolderkamertje met uitzicht op een dakgoot. Ik ben even naar beneden gelopen en daarna kreeg ik een hoekkamer met aan twee kanten vrij uitzicht. Met vriendelijkheid kom je vaak heel ver’’, zegt Avontuur. ,,Al mag je best wat harder met je vuist op tafel slaan als je echt het gevoel hebt dat je gefopt bent.’’

Het is verstandig om de andere partij altijd de kans te geven om het op te lossen. Dan heb je na afloop recht van spreken Hans Avontuur

Heb je zelfstandig geboekt en het wordt niet opgelost, dan kun je verder weinig meer doen dan accepteren of weggaan. Is jouw vakantie geregeld door een reisorganisatie, dan is dat de plek waar je kunt aankloppen. ,,Het is verstandig om de andere partij altijd de kans te geven om het op te lossen. Dan heb je na afloop recht van spreken en wellicht compensatie.’’

Een klamboe en een stukje touw

Is het verstandig om je eigen kussen of oordoppen mee te nemen om een deel van de problemen te ondervangen? ,,Ik ben een makkelijke reiziger’’, zegt Avontuur. ,,Ik slaap overal, ook zonder oordopjes. Maar als je gevoelig bent voor geluid, zou ik ze zeker meenemen.’’

Twee zaken zitten wel altijd in zijn koffer: een klamboe en een stukje touw. ,,Er zijn supercompacte klamboes die weinig plaats innemen en met een rolletje touw is er altijd wel een manier om hem op te hangen. Dan maakt het niet uit of er muggen zitten en slaap je heerlijk met het raam open. Ideaal.’’