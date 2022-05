Spotgoedkoop ov-kaartje voert druk op Duits spoor op

Gudrun Wohlgemuth heeft de smaak te pakken. De afgelopen maand ging Wohlgemuth, woonachtig in de westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen, al drie keer met de trein van Düsseldorf naar Berlijn en terug. ,,Nadat ik mijn auto achterliet heb ik 4,5 uur lang ontspannen in de trein zitten lezen”, vertelt de roodharige vijftiger opgetogen. Nu gaat ze vanaf het Berlijnse treinstation Hauptbahnhof weer naar huis. Toegegeven: het is wel prijzig – de heenreis kost minimaal 110 euro – maar alles is beter dan stilstaan in de file.