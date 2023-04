‘Parkeren op luchthavens deze zomer flink duurder’

Vakantiegangers moeten dit jaar opnieuw rekening houden met hogere parkeerprijzen op luchthavens. In de komende mei- en zomervakantie zijn de kosten voor een weekend en een week parkeren namelijk fors verhoogd in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt de website Vliegveldinfo.nl, die de parkeertarieven heeft vergeleken van de zestien vliegvelden die Nederlanders en Belgen het meest gebruiken als vertrekluchthaven.

Een week of acht dagen parkeren op een vliegveld kost nu gemiddeld 75 euro. Dat is 10 euro, ofwel 15,5 procent, meer dan in 2022. Ook de kosten voor een weekend of drie dagen parkeren stegen aanzienlijk. Een weekend parkeren op een officiële parkeerplaats van de luchthaven kost nu gemiddeld 50 euro. Dat is een stijging van 17 procent ten opzichte van 2022.

Op elf van de zestien onderzochte vliegvelden zijn de kosten gestegen. Opvallend is de grote prijsstijging voor een week parkeren op de drukke vliegvelden Brussels Airport, Charleroi Airport, Düsseldorf Airport, Eindhoven Airport en Keulen Bonn Airport. Op die luchthavens zijn de parkeertarieven verhoogd met 31 procent tot 55 procent.

Op Schiphol steeg de prijs met slechts 5 procent tot 83,50 euro voor een week parkeren, waarmee de luchthaven nog altijd een stuk duurder is dan het gemiddelde tarief. In Eindhoven en Brussel betalen reizigers echter bijna 100 euro voor een week parkeren. In Rotterdam kost een week parkeren 80,25 euro en in Groningen Airport Eelde zijn reizigers 43 euro kwijt.

De gemiddelde prijs voor een weekend parkeren op een vliegveld in Nederland bedraagt 50 euro. Dat is iets meer dan in België (46 euro) en iets minder dan in Duitsland (54 euro). De verschillen zijn groter voor een week parkeren. In Nederland is de gemiddelde prijs 74 euro, bij de zuiderburen bedragen de kosten 94 euro en bij de oosterburen is een week parkeren het goedkoopst met 60 euro.

,,Parkeren is duur op de vliegvelden van Schiphol Group”, zegt Guus Wantia, eigenaar van Vliegveldinfo.nl. Hij raadt reizigers aan om met het openbaar vervoer naar de luchthavens te gaan of om zo vroeg mogelijk een parkeerplek te reserveren. ,,nkele maanden voor vertrek reserveren is aanmerkelijk goedkoper dan enkele weken of dagen voor vertrek”, aldus Wantia.