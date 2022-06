Overal de menukaart lezen op vakantie? Gaston leert je zeven talen ‘temmen’ in zeven dagen

Stakingen leggen luchtver­keer luchtha­vens Parijs en Italië deels plat en zorgt ook in Nederland voor vluchtuit­val

Een staking van de verkeersleiding in Italië heeft verspreid over Europa voor vluchtuitval gezorgd, ook op Schiphol. Ook een kwart van de vluchten die morgen gepland stonden vanaf de Parijse luchthaven Charles de Gaulle is geannuleerd. Werknemers van de luchthaven staken om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

8 juni