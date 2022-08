Op vakantie naar Syrië? Riks reisbureau biedt het ondanks oorlog weer aan: ‘Leven gaat gewoon door’

Utrechter Rik Brinks is Amerikadeskundige, maar oefent dat vak niet uit. Hij weet trouwens over veel meer landen dan de VS mee te praten, simpelweg omdat hij er geweest is. Op 95 landen staat de teller nu. ,,Meer landen bezoeken is geen doel op zich. Ik reis graag samen met mensen die nieuwsgierig zijn naar nieuwe culturen.’’