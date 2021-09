Ook TUI negeert adviezen overheid met verre reizen naar ‘oranje’ bestemmingen

De grootste aanbieder van pakketreizen in ons land vindt dat het veilig genoeg is om mensen vanaf 15 oktober naar de Kaapverdische eilanden Sal en Boa Vista te laten vliegen. Volgens Petra Kok van TUI komen er binnenkort nog meer verre bestemmingen bij. ,,Uit ons onderzoek blijkt dat we reizigers dit najaar veilig en verantwoord naar Kaapverdië kunnen laten gaan. Dit zijn vakanties waarbij zon, zee en strand centraal staan. De gasten verblijven in all-inclusive hotels. De situatie is overzichtelijk.’’ Volgens Kok is de lokale vaccinatiegraad op de eilanden hoog: ruim 80 procent.