New York mag eindelijk weer toeristen verwelkomen: ‘Stad is er klaar voor’

Als Daniel Kalmann langs de waterkant in Brooklyn fietst steekt hij plots wild zwaaiend zijn arm in de lucht. ,,My friend, we zijn terug!”, roept hij uitgelaten naar een dakloze man die al jaren op dezelfde plek in de berm bivakkeert. Voor het eerst in twintig maanden leidt Kalmann (68), geboren Venlonaar, weer Nederlandse toeristen door Brooklyn.