Nederlands zeilschip met 14 tieners aan boord strandt in Noorwegen

Voor de kust van Noorwegen is het Nederlandse zeilschip Noorderlicht aan de grond gelopen. Dat meldt de Noorse politie. Het schip had 26 mensen aan boord, onder wie 14 tieners. Niemand raakte gewond.

De 46 meter lange Noorderlicht was onderweg van Trondheim naar Nørvik toen het schip in de nacht van woensdag op donderdag vastliep bij een klein eiland bij Rugholmen. Het schip maakt slagzij. ,,Het liep om 2.30 uur aan de grond en we kregen een half uur later een bericht”, vertelt reddingsmanager Kjetil Hagen van het Central Rescue Center in Zuid-Noorwegen aan omroep NRK.

De meeste opvarenden zijn van boord gehaald. ,,Ze zijn veilig naar een hotel gebracht, niemand is gewond”, laat een medewerker van reisorganisatie Swan Expeditions weten. ,,Het schip is nog heel, niet lek. Het is alsof je op een zandbank vastloopt, dat gebeurt wel eens.” De jongeren die op de driemastschoener ui 1910 waren, reizen mee via het programma Masterskip, waarin leerlingen uit 4 havo en 4/5 vwo een aantal weken ‘leren en ervaren’ op zee.

Volledig scherm De plek waar de driemastschoener is vastgelopen © Swan Expeditions

Twee mensen, de schipper en de machinist, zijn aan boord gebleven om te wachten op een sleepboot die het schip kan lostrekken, zegt een woordvoerder van de Noorse Reddingscentrale tegen Noorse media. ,,Het hele incident lijkt niet zo dramatisch, aangezien het weer goed was voor de redding. De zee was vlak was en er stond weinig wind, dus het reddingswerk was niet moeilijk”, zegt reddingsmanager Hagen.

Tor Audun Sætran is schipper van de reddingsboot Harald V en vertelt omroep NRK dat er flinke sneeuwbuien zijn en matig zicht op de locatie. ,,Het moet een gebrekkige navigatie zijn, want hij liep vast op Aukan, een klein rif buiten de kleine eilandjes hier, zegt hij. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht.