Nederlander boekt massaal: vooral cruises en wintersport in trek

Italiaanse hotels vinden 'pikante' oplossing om meer klanten te trekken

29 juli Italiaanse hotels hebben een ‘pikante’ oplossing gevonden om hun door de coronacrisis sterk gedaalde bezettingsgraad op te vijzelen. In Rome worden nu ook kamers per middag of zelfs per uur aangeboden, handig voor minnaars die op zoek zijn naar een liefdesnestje.