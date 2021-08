Nederland niet langer grote rode vlek op Europese coronakaart

Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland stonden afgelopen week nog op rood, maar doen nu een stap omlaag. De rest van het land blijft op rood staan. De ANVR is blij met de aanpassing op de coronakaart, die wekelijks wordt geactualiseerd door het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM. ,,Nu zijn we tenminste niet meer de coronabrandhaard van Europa”, reageert voorzitter Frank Oostdam van de reiskoepel.

Landen gebruiken de coronakaart bij het vaststellen van hun coronabeleid. Zij beslissen zelf wat zij doen met het gegeven dat een gebied groen, oranje, rood of donkerrood kleurt. De ECDC bepaalt de kleuren aan de hand van het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en het percentage positieve tests. Verschillende landen voerden strengere regels in voor Nederlandse toeristen vanwege de (donker)rode kleur.

De ANVR verwacht dat landen de maatregelen nu zullen versoepelen. Duitsland besloot onlangs al om Nederland niet langer te zien als hoogrisicogebied. Sinds afgelopen zondag om middernacht hoeven Nederlanders daar niet langer in quarantaine als ze niet gevaccineerd zijn. Ook hoeven ze niet van tevoren gegevens over hun gezondheidstoestand te verstrekken.

De reiskoepel hoopt dat de daling van het aantal besmettingen doorzet en we binnen nu en twee weken weer groen kleuren. ,,Dat zou pas echt goed nieuws zijn. Het is alleen wel jammer dat de zomervakantie al zo goed als voorbij is”, voegt hij eraan toe.

Rood

Terwijl de situatie in Nederland verbetert, neemt het aantal besmettingen in Duitsland toe. Noordrijn-Westfalen is van groen naar oranje gegaan. Ook Berlijn, Saarland en Sleeswijk-Holstein zijn van groen naar oranje gegaan. België en Luxemburg blijven oranje. Op de vakantiebestemmingen in het zuiden van Europa is de situatie nagenoeg hetzelfde gebleven. Spanje blijft vrijwel helemaal donkerrood, net als de Middellandse Zeekust en Corsica in Frankrijk. Ook het Griekse eiland Kreta blijft donkerrood. Portugal staat nog steeds op rood, net als de regio Parijs, Normandië, Sardinië en Toscane.