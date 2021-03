Maken van een cruise is nog nooit zo goedkoop geweest: ‘Al vele duizenden boekingen binnen’

Wie herinnert zich niet de beelden van ‘coronaschepen’ die ronddobberden op zee, omdat landen ze niet lieten aanmeren in havens uit angst voor verspreiding van het virus. En dan die vele passagiers die in verplichte quarantaine moesten in hun hutten. De vrees was dat corona het imago van cruises met luxe en comfort aan flarden had geschoten en reizigers wel twee keer zouden nadenken voordat ze weer aan boord zouden stappen.