Londen heeft het allemaal!

Wereldstad, winkelstad en uitgaansstad: Londen is het allemaal. Naast de indrukwekkende, eeuwenoude publiekstrekkers als de Big Ben, Tower Bridge en Buckingham Palace is de metropool vandaag de dag vooral hip en trendy. Londen is een van de best bezochte steden ter wereld: hoe zou dat toch komen?

Waar starten?

Voor het eerst in Londen? Stap dan ter oriëntatie in The London Eye, het 135 meter hoge reuzenrad aan de voet van de Thames, voor een onvergetelijk uitzicht op de skyline. Of neem een rode hop-on-hop-off-dubbeldekker. En laat je vervolgens meevoeren in de onvergelijkbare vibe van de metropool.

Volledig scherm © Shutterstock

Veelzijdig

Er is maar één ding onmogelijk in Londen: jezelf vervelen. Of je nu liefhebber bent van winkelen (Covent Garden, Leicester Square), van uitgaan en theater (Soho, West End), gezellige foodmarkten (Notting Hill, Brick Lane) of van (gratis!) musea (Tate Modern, British Museum): de hoofdstad van Engeland zindert 365 dagen per jaar. En de Londenaren zelf? Die helpen met hun zelfspot en humor graag mee aan jouw onvergetelijke stedentrip.

Volledig scherm © Shutterstock

Contrasten

Londen is een stad van contrasten. Het is niet alleen een miljoenenstad, maar heeft naast imposante winkelstraten ook kleine, karakteristieke foodmarkten en vintage shops. Lekker eten? Dat kan in sterrenrestaurants, maar ook in traditionele pubs met fish & chips.

Moe van het stadsgewoel? Ga dan op hoog niveau eten of drinken in een van de panoramabars of restaurants in of op het dak van de nieuwe wolkenkrabbers.

Volledig scherm © Shutterstock

Waarom Londen?

1. In álle seizoenen the place to be door z’n veelzijdigheid: de energie, hippe clubs en sfeervolle pubs, moderne wolkenkrabbers en iconische monumenten.

2. Blaas even uit in stijlvolle parken, op intieme markten of met een vaartocht op de Thames.

3. Dankzij de Brexit en de vrije val van het Britse pond is Londen voor buitenlandse toeristen goedkoper dan ooit.

Weetje: Londen heeft 230 theaters en 170 musea: altijd iets te doen.

Volledig scherm © Shutterstock

Volledig scherm © Shutterstock