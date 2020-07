Laatste kans: 1.800 euro voor een weekje stacaravan

Gevonden! Een stacaravan via TUI bij Duinrell voor komende week. 28 vierkante meter vakantieplezier voor 1.411 euro. Ziet er leuk uit voor pa, ma en kinderen. Maar boeken lukt niet. Voor onze neus gaat iemand aan de haal met het ‘huisje’. In augustus dan? Dan kost die stacaravan 1.829 euro voor één week waterpret, als er nog een vrij is tenminste.

Quote Voor 1800 euro lukt een weekje Grieken­land ook wel Petra Kok, TUI Petra Kok van TUI schrikt er ook een beetje van. ,,Het zal de markt van vraag en aanbod zijn. Wij zijn wederverkoper. De vakantieparken bepalen zelf hun prijzen. En ze moeten het natuurlijk altijd hebben van het hoogseizoen, dan verdienen ze hun geld.’’



Vraag en aanbod. Logisch, maar leidt dat tot zulke hoge prijzen? Voor dik 1.800 euro zit volgens Petra Kok een weekje Griekenland er ook wel in. Wie kan wachten: dezelfde Duinrell-caravan gaat in september, na de schoolvakanties, voor 423 euro per week weg.

TUI heeft vanwege corona het binnenlandse aanbod uitgebreid. ,,Wie een buitenlandse vakantie had geboekt kreeg een voucher die nu wordt besteed aan een binnenlandse vakantie.’’

Overal zijn de prijzen fors. Een ‘chalet’ in het Zeeuwse Roompot Beach Resort kost in augustus 1312 euro voor een week. Dat is meer dan het dubbele van de prijzen in september.

Niet verhoogd

,,Ik heb mijn prijzen niet verhoogd. Het had makkelijk gekund, maar ik ga niet over de rug van mensen die noodgedwongen in Nederland blijven hoge prijzen vragen’’, zegt Eefje Hop uit Uddel. Ze heeft een recreatiehuisje in het Veluwse bos. Het kost in het hoogseizoen 420 euro per week. ,,Het zit heel de zomer vol.’’

Is Airb&b betaalbaarder? Ook hier gelden stevige tarieven. Een weekje in een huisje in Loosdrecht langs het water: 878 euro. Voor minder dan 100 euro per nacht is nauwelijks iets te vinden. Of toch wel: Na enig speuren doemt er toch één alleszins betaalbare accommodatie op. Een stacaravan op een grasveldje, volledig ingeklemd tussen twee boerenschuren in Moerstraten. De prijs is ernaar: 357 euro voor een week, én hij is beschikbaar.