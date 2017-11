Keizerlijk Rome

Waar starten?

Bij het Colosseum, ook al om De Eeuwige Stad beter te begrijpen. Hier speelden zich bijna tweeduizend jaar geleden onvergelijkbare taferelen af, variërend van gladiatorengevechten tot nagespeelde zeeslagen. Koop wel vooraf je ticket: je bent nooit de enige die het Colosseum wil bekijken.

Volledig scherm © Shutterstock

Openluchtmuseum

Rome is een fantastisch ‘openluchtmuseum’: probeer dus vooral niet ‘alles’ te zien. Rijkversierde tempels vind je onder meer op het Forum Romanum, het oude marktplein van Rome. En vergaap je vooral aan de Spaanse Trappen en het prachtig bewaard gebleven Pantheon. Bijgelovig? Gooi dan, met je rug naar de Trevi-fontein, twee munten over je linkerschouder, en je zult ooit weer in Rome terugkeren.

Volledig scherm © Shutterstock

Modern leven

Dit is Italië, dus laat je vooral ook in culinair opzicht flink verwennen. Bijvoorbeeld in de wijk Trastevere, voor lange avonden in bars en traditionele restaurants. Vind je het bekende Piazza del Navona iets te druk? Geen nood, Rome wemelt van de fijne pleintjes waar je traditionele pasta carbonara of gnocchi proeft. Voor uitgaan kun je ook prima terecht in Trastevere of Campo de Fiori.

Volledig scherm © Shutterstock

Winkelen

Rome is een uitstekende winkelstad. Alle Romeinen kennen de Via del Corso, Via Condotti en Via Nazionale vanwege de grote modehuizen en mooie boetieks. Verrassender zijn de Via dei Coronari (antiekhandelaren) en de Via del Boschetto met prachtige ateliers. En vergeet vooral niet af en toe neer te strijken bij een gelateria.

Volledig scherm © Shutterstock

Waarom Rome?

1. De Eeuwige Stad is in historisch en cultureel opzicht uniek.

2. Vaticaanstad, het onafhankelijke staatje binnen de stad, met het Sint-Pietersplein en de Sixtijnse Kapel.

3. Meesterlijke monumenten, indrukwekkende thermen en prachtige parken, zoals Villa Borghese.