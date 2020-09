Italië telt duizenden spookdorpen: dit zijn de beste voor een roadtrip

,,De terracottavloer waar je op staat vertelt een geschiedenis die eeuwen teruggaat’’, zegt Barbara Manuele, bewoner van het verlaten dorp Civitacampomarano in de regio Molise, midden in Italië. We staan in een van de vele lege huizen. Zo te zien aan de dikke laag stof, het oude keukengerei dat over de grond verspreid ligt en een enkele kapotte stoel, woont hier al decennialang niemand meer.