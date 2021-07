In deze nieuwe Rotterdamse attractie sta je te tollen op je benen: werk Hollandse meesters komt tot leven

joost zoekt het uit Als Japanner heb je geen keus als je baas je meevraagt naar een karaokebar

3 juli Zwemmen? Atletiek? Niets daarvan: volkssport nummer één in olympisch Japan is iets heel anders.. karaoke! Hoe dat zit? Joost Zoekt het Uit in Tokio op zoek naar het geheim van de microfoon. ,,Karaoke is hier het beste excuus om uit een keurslijf te stappen.”