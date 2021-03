Een soort SimCity: hier worden nieuwe miljoenensteden uit de grond gestampt

Podcast De Veertigers over vakanties: Creperen op een luchtbedje

2 november Stoned kijken naar de verloren stad in de jungle van Colombia, een speurtocht naar de poep van de berggorilla’s in Oeganda, een cultuurschok in het Indiase Hyderabad, met een afgeleefde Ford freewheelen door Europa, of zoeken naar je roots in Indonesië of Barcelona. Dát zijn nog eens reizen. Maar ja, dan ben je twintig, ligt de wereld aan je voeten en verken je die met een rugzak op en zonder de verplichtingen van een hypotheek, vaste partner of kinderen.