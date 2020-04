Dit cruiseschip kan na zes weken eindelijk aanmeren, niemand aan boord is besmet

Een van de laatste cruiseschepen die nog onderweg was met passagiers, komt vandaag in Marseille weer aan land. De reis van MSC Magnifica, met 1760 passagiers en zo’n 900 bemanningsleden aan boord, eindigt wel noodgedwongen eerder. De opvarenden hebben zes weken geleden voor het laatst voet aan wal gezet. Er is dan ook niemand aan boord besmet met het coronavirus.

De MSC Magnifica vertrekt begin januari vanuit Italië voor een wereldreis van 117 dagen. Op dat moment is er nog maar weinig bekend over het virus. Er zijn maar 59 besmettingen in Wuhan en er is dan nog niemand aan de ziekte overleden.

Aan boord bevinden zich voornamelijk Italianen, Fransen en Duitsers. Het schip van rederij MSC maakt eerst een tussenstop in Kaapverdië, ten westen van de Afrikaanse kust. Waarna de reis wordt voorgezet over de Atlantische oceaan, naar Zuid-Amerika.

Tegen de tijd dat de boot op 19 januari in Brazilië aanmeert, is het virus de landsgrenzen van China voorbij. Dit valt ook kapitein Roberto Leotta op, die al 32 jaar op de brug van cruiseschepen werkt. ,,We hielden altijd al contact met de lokale autoriteiten. Maar na onze stop in Zuid-Amerika werd de situatie zorgwekkender”, vertelt de kapitein aan de BBC.

Einde aan wereldreis

De laatste uitstaphalte die het cruiseschip nog kan bezoeken, is in Wellington, Nieuw-Zeeland. Dat is begin maart. Vanaf dan beginnen havens overal ter wereld cruiseschepen te weigeren, uit angst dat het virus wordt verspreid.

De cruiseboot bereikt een paar dagen later de haven van Sydney. Daar wordt het de bemanning duidelijk dat het virus wereldwijd snel om zich heen heeft gegrepen. Kapitein Leotta moet het slechte nieuws brengen aan de passagiers: de wereldreis is voorbij, we gaan naar huis. Leotta: ,,Het was duidelijk dat we nergens meer heen konden om aan land te gaan.”

,,Het was eerst vreselijk om te horen”, reageert een passagier. ,,Maar na de schok waren we dankbaar dat de kapitein ons niet meer van en aan boord heeft laten gaan. Zo weten we vrijwel zeker dat niemand op het schip het virus heeft.”

In Australië en Sri Lanka breken vervolgens enkele passagiers en bemanningsleden de reis af. Maar de meesten maken zich klaar voor een lange reis naar huis zonder tussenstops. Wekenlang verblijven ze op zee, richting Europa.

Quote We hadden perfect weer, twee zwembaden en genoeg eten en drinken Andy Gerber, passagier

Niemand in quarantaine

In de tussentijd zijn op de cruise voor zover bekend geen personen besmet geraakt met het virus. Er hoeft niemand in quarantaine. Volgens passagier Andy Gerber, die zijn zeventigste verjaardag aan boord moet vieren, is het eigenlijk best een fijne reis. ,,Want we hadden perfect weer, twee zwembaden en genoeg eten en drinken. Uiteindelijk heb ik nog veel vrienden gemaakt tijdens het laatste deel van de reis, waarbij we geen havenstops konden maken.”

Net als twee andere cruiseschepen meert de MSC Magnifica maandag aan. Eenmaal aangekomen in Marseille ziet de wereld er alleen heel anders uit dan toen het schip begon aan deze afgebroken wereldreis.