Directeur Duitse ‘hoofdpijnluchthaven’: We gaan écht open en creëren tienduizenden banen

Dat zegt Engelbert Lütke Daldrup in een interview met de Duitse zondagskrant Welt am Sonntag. De exacte openingsdatum wordt volgens hem de komende twee maanden vastgesteld. ,,We werken al aan een verhuisplan. De hele operatie zal zeven tot tien dagen in beslag nemen. De luchtvaartmaatschappijen weten al waar ze zullen worden ondergebracht.’’



De Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt moet de oude Berlijnse vliegvelden Schönefeld en Tegel vervangen. De bouw van het vliegveld is een enorm hoofdpijndossier voor Duitsland. De opening stond oorspronkelijk gepland voor 2012, maar werd al vele malen uitgesteld als gevolg van bureaucratische rompslomp, ontelbare technische problemen en een vermeend omkoopschandaal. Ook de leiding over het project wisselde de afgelopen jaren veelvuldig. De problemen waren zo groot dat veel Duitsers zich afvroegen of de luchthaven überhaupt ooit open zou gaan.



Volgens Lütke Daldrup gaat het nu toch echt gebeuren. Eind september werden de doorslaggevende technische tests van de brandbeveiligingssystemen in terminal T1 volgens hem met succes afgerond. Ernstige tekortkomingen in de brandbeveiligingstechnologie waren de belangrijkste reden voor het herhaaldelijk uitstellen van de opening van de luchthaven.



,,De resterende kabelgebreken worden nog dit jaar weggewerkt zodat de TÜV Rheinland (het bedrijf dat zich bezighoudt met certificering, inspectie en veiligheid in de technieksector, red.) in het eerste kwartaal van 2020 de tests kan afronden. De nieuwe terminal T2 zal naar verwachting in de herfst van volgend jaar in gebruik worden genomen’’, zegt de luchthavendirecteur.