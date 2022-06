Consumentenbond overweegt massaclaim: Schiphol moet schade reizigers vergoeden

De luchthaven schrapt in de zomer honderden vluchten per dag, waardoor veel vakanties niet door zullen gaan. Schiphol moet dit compenseren, vindt de Consumentenbond. Schiphol stelt vanaf de tweede week van juli een maximum aantal passagiers in. Dagelijks is er voor 13.500 reizigers geen ruimte. Dat is bijna 17 procent van het aantal stoelen dat eigenlijk gemiddeld per dag ingepland stond. Het betekent dat Schiphol per dag tot enkele honderden vluchten annuleert. De slotcoördinator van de luchthaven bepaalt wat het schrappen per luchtvaartmaatschappij betekent. Zij horen volgende week wat de uitkomst is.