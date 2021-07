Chaotische taferelen op jetset-eiland Mykonos na explosie van besmettingen

Sinds dit weekend is muziek in de horeca verboden en geldt vanaf 01.00 uur ’s nachts een uitgaansverbod. Oorzaak is de razendsnelle verspreiding van het coronavirus, omdat veel mensen dicht op elkaar staan. De maatregelen zijn desastreus voor een eiland als Mykonos, beroemd om zijn nachtelijke uitspattingen. Veel vakantiegangers proberen het eiland te verlaten en het regent annuleringen. Burgemeester Konstantinos Koukas is verbolgen. ‘Het enige waar de maatregelen voor zullen zorgen, is dat bezoekers van Mykonos naar andere eilanden zullen gaan’, schreef hij op Facebook. Des te frustrerender is het dat Mykonos vooroploopt met vaccinaties: 90 procent van de lokale bevolking is ingeënt. Maar die valt in het niet bij de veelvoud aan bezoekers.