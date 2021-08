Altijd wat te zien op het pittoreske Sluisplein, maar je moet het maar nét weten te vinden

No-nonsense Leidschendam is voor de mensen in de regio, dankzij een autovriendelijk beleid, al heel lang een geliefde plek voor de dagelijkse, en ook iets minder dagelijkse boodschappen. Echt winkelen, als een dagje uit, deed je in het centrum van Den Haag. Daar hebben de Haagse parkeertarieven en The Mall of the Netherlands echter een einde aan gemaakt. Het grote, nieuwe, luxe winkelcentrum in Leidschendam heeft vierduizend gratis parkeerplekken en blijkt een magneet te zijn voor dagjesmensen die voor de grap eens 1 kilometer verderop zouden moeten gaan kijken.