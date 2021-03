Achterhoek krijgt glamping aan het water (en kinderen zijn er niet welkom!)

De ambities van Roompot zijn grenzeloos: ‘Wij zijn de absolute koning van de kust’

4 februari Corona of niet, vakantiereus Roompot lijkt onder de vleugels van zijn kapitaalkrachtige aandeelhouder KKR nu echt haar droom te gaan verwezenlijken: de grootste vakantieaanbieder van Europa worden. Het bedrijf slaat met een eerste eigen vakantiepark een piketpaal aan de Franse zuidkust. ,,De komende jaren gaan we fors groeien. In Nederland en België, maar vooral in Frankrijk en Spanje.”