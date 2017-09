Zwart-Wit wil dit seizoen veel meer dan handhaven

Er wordt gemikt op een top-5 klassering, rechtgevend op een plaats in de nieuw te vormen promotieklasse. ,,Hoe dan ook willen we daarbij zijn," weet Zwart-Wit-aanvoerder Guus Philippart, ,,het liefst via de rechtstreekse weg, maar desnoods via de play-offs." Zondag start de competitie tegen Gooische. Met play-off-wedstrijden heeft Zwart-Wit inmiddels genoeg ervaring. Vorig seizoen bleef de ploeg dus op miraculeuze wijze in de overgangsklasse door in een beslissingsstrijd over drie duels Helmond nipt af te troeven. In de allesbeslissende wedstrijd waren zelfs shoot-outs nodig om het vege lijf te redden. ,,Maar," nuanceert Philippart, ,,vergeet niet dat het de eerste keer was dat we ons handhaafden in de overgangsklasse. In het verleden vlogen we er altijd na een seizoen weer uit."

Omslag

Dramatisch verliep de eerste competitiehelft vorig seizoen. Na de trainerswissel Pim Wijzenbeek voor Gaby van Hout begon de ploeg aan een inhaalrace. Philippart: ,,Het was een totale omslag. Pim heeft ervoor gezorgd dat iedereen simpelweg meer is gaan doen. Hij stuurt jongens naar de sportschool, is individueel intensief met spelers bezig en heeft het analyseren van video's geïntensiveerd. Daarbij is de trainingsintensiviteit toegenomen, we zijn van drie naar vier trainingen gegaan."

Tactiek

Ook tactisch veranderde er het nodige. ,,We zijn realistischer gaan spelen. Eerst gingen we louter van ons eigen spel uit, met Pim zijn we ons meer gaan richten op de tegenstander." Philippart ziet het nieuwe seizoen, waarin ook derby's met Push op het programma staan, met veel vertrouwen tegemoet. Al vertrokken er wel wat spelers. Zo ging tweede keeper Stijn Vernes naar concurrent Push en Tsjechisch international Lukas Plochy naar Brugge.

Quote Gezien de staat van het team denk ik dat de promotieklasse haalbaar is. Guus Philippart

Daar staat tegenover dat een viertal versterkingen hun weg gevonden hebben naar Sportpark Ginneken. Alexander van Gorp kwam van hoofdklasser Tilburg, Floris Hendriks van Etten-Leur, Martijn Zander verruilde De Warande voor Zwart-Wit en Jan Duthmann maakte de overstap van het Veghelse Geel-Zwart. ,,Gezien de staat van het team denk ik dat de promotieklasse haalbaar is. In iedere linie is er voldoende kwaliteit om dat te realiseren," aldus Philippart. De maand juli kreeg de selectie vrij. Het betekende niet dat de spelers louter op het strand lagen. ,,Zeker niet. We verwachten van elkaar dat we bezig blijven. We motiveren elkaar ook op afstand. Het is mede de reden dat nu iedereen fit is. We hebben een sterke ploeg. Maar dat moet ook, want zondag moeten we er gewoon staan."