Zwart-Wit versterkt zich met Tilburgers Van Minde en LePage

Herlings loopt uit in kampioen­schap met GP-winst in Semarang

8 juli Jeffrey Herlings heeft zijn zege in de eerste manche van de MXGP van Azië een perfect vervolg gegeven door ook de tweede manche op zijn naam te schrijven. De Nederlander had het even lastig met Clément Desalle, maar was uiteindelijk de betere, terwijl concurrent Tony Cairoli terrein verloor in het kampioenschap.