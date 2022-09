Zwart-Wit hoop volgende stap te zetten: ‘De ambitie is hoog, dat weten de jongens ook’

In mei 2021 werd hij met trots door de club gepresenteerd als nieuwe trainer/coach. Pieter Bos, die tot kort ervoor in de hoofdklasse nog de vrouwen van Kampong onder zijn hoede had. Bos werd in Breda de opvolger van Pim Wijzenbeek, die na ruim vier seizoenen zijn heil over de grens zocht. Ondanks de vijfde plaats beviel de samenwerking, eind vorig seizoen tekende de Utrechter samen met zijn assistent Miguel Koning voor een jaar bij. Want aan de wil om te presteren is aan de Galderseweg geen gebrek, zowel bij de leiding als binnen de spelersgroep. ,,We willen wederom bovenin meedoen, proberen het stapje naar de top twee te maken. We moeten nog wel een paar achterstanden fysiek opvangen. Maar de ambitie is hoog, dat weten de jongens ook.”

Het bovenin meedraaien was een jaar geleden niet meteen vanzelfsprekend, zeker nadat wegens corona twee seizoenen niet waren uitgespeeld. ,,We wisten in het begin niet zo goed waar we stonden. Na de eerste helft van het seizoen vonden we wel dat we in die top horen. Maar met die blessures kenden we na de winter niet de makkelijkste fase. Gemiddeld is de groep een jaar of 22. Aanvoerder Jaap Groels is naar België en ook Job Ghering is weg, hij is nog steeds herstellende van een blessure. Wouter Bornebroek komt van Oranje-Rood, Stefan Maas van de jeugd van Oranje-Rood en enkele jeugdspelers komen erbij of keren terug.”

Stadsderby

De nipte handhaving op het derde niveau van stadsgenoot Breda heeft als voordeel dat er voor het eerst in jaren tussen deze twee clubs weer stadsderby’s gespeeld gaan worden. Pieter Bos staat er als Utrechter nuchter in. ,,Het leeft niet per se bij mij, maar de jongens vinden het leuk. Vooral Amazia Mual, die zit al dertien jaar bij het eerste. Wie de te kloppen tegenstanders worden? Ik weet het echt niet. In onze poule zijn er maar drie ploegen over van vorig jaar. Ik weet dat HIC is leeggelopen, dus ik durf het niet te zeggen. In de overgangsklasse kan het allemaal snel wisselen.”

Waren het dan de topteams waar het vorig jaar niet tegen lukte en werden de ‘kleintjes’ wel verslagen? Pieter Bos: ,,Volgens mij is het meer andersom. We zitten voor de uitdaging het te laten zien tegen de kleinere ploegen. Tegen topteams zijn we altijd wel gemotiveerd.” Zondag begint Zwart-Wit thuis tegen Zoetermeer, net gepromoveerd uit de eerste klasse. Maar onderschatten gaat de ploeg volgens de coach niet doen. ,,Ik weet dat zij al lang bij elkaar zijn. We starten niet blind op de aanval, maar ik hoop wel snel te achterhalen hoe ze spelen. We moeten ons eigen niveau halen. Fysiek zijn we gegroeid. Waar we een jaar geleden stonden en nu, daar zit een verschil tussen.”