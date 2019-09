Zwart-Wit faalt in afwerking tegen Warande, strafcorner nekt Etten-Leur

hockeyDe vrouwen van hockeyclub Etten-Leur hebben in een spannend duel met 0-1 verloren van Westland. De gasten bleken uiteindelijk net wat effectiever met de strafcorner. Effectiviteit in de strafcorners ontbrak eveneens bij Zwart Wit op bezoek bij Warande. Maar liefst acht strafcorners kreeg Zwart Wit in Oosterhout. Toch slaagde de formatie van Rutger Klein er niet in om hieruit te scoren en speelde het doelpuntloos gelijk tegen Warande.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Leiden - Zwart-Wit 3-3 (2-2).

Na de dubbele cijfers van vorige week dachten te veel spelers dat het vanzelf zou gaan. In het eerste kwart liep Zwart-Wit tegen een 2-0 achterstand op. Daarna herpakte de ploeg zich. Via Milan van Baal (2) en Mark Luns werd een gelijkspel veilig gesteld.

OVERGANGSKLASSE B

Breda - Xenios 4-0 (1-0).

Breda spoelde de nasmaak van vorige week weg met een ruime zege. Tegen de Amsterdammers maakte de van hoofdklasser Tilburg overgekomen Lucas van Bergeijk er drie, Max Looman scoorde ook.

Helmond - Push 1-3 (0-2).

In het tweede kwart werd met doelpunten van Gijs Maas en Marijn van der Plas de basis voor de verdiende winst gelegd. Casper Fijneman scoorde na rust nog uit een strafcorner.

EERSTE KLASSE B

Warande - Forescate 1-6 (1-3).

Het sterk verjongde Warande werd overklast door een beduidend effectiever Forescate. Aanvoerder Thom van der Schoof scoorde de enige Oosterhoutse treffer.

Etten-Leur - Ommoord 3-0 (2-0).

Etten-Leur was heer en meester tegen de Rotterdam club, die zelf amper voor gevaar wisten te zorgen. Met 3-0 verzuimde de thuisclub nog zichzelf verder te belonen, want de score had beduidend hoger kunnen uitvallen. Floris Hendrickx en Yannick Smits (twee strafcorners) zorgden voor wederom drie zeer verdiende punten.

TWEEDE KLASSE B

Barendrecht - Pelikaan 4-0 (2-0).

DERDE KLASSE B

Tempo - Prinsenbeek 2-4 (2-3).

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Breda - Voordaan 2-0 (1-0).

Breda deed met winnen wederom wat het vorig seizoen zo vaak deed. Tegen de Utrechtse gasten werd een degelijke zege geboekt dankzij Floor Pheninckx voor de pauze en Amber de Visser na de thee.

Helmond - Push 0-2 (0-0).

Ook Push deed goede zaken, maar het moest in Helmond diep gaan. Met hard werken in een hoog tempo, werd de thuisclub moe gespeeld. In de laatste vijf minuten zorgden Sophie van Nieuwamerongen en Puk Holleman alsnog voor de drie punten voor Push, dat hoopt na dit seizoen weer in de promotieklasse terug te keren.

EERSTE KLASSE B

Etten-Leur - Westland 0-1 (0-0).

Etten-Leur had aanvankelijk moeite met de tegenstand. Een compact spelend Westland domineerde, maar Etten-Leur bleef gegroepeerd spelen en slaagde er goed in om het gevaar van zich af te houden. Vanaf het tweede kwart liep het ook bij de thuisclub aanvallend een stuk beter. Onder meer Chris Snepvangers en Mirte Monden wisten tot in de cirkel door te dringen, maar bij de achterlijn kwam het net niet tot een voorzet. Een voorsprong zou in deze fase niet hebben misstaan, maar gescoord werd er in de hele eerste helft niet. Ook niet door de gasten, want counters waren er wel, maar ook deze werden goed uitverdedigd.



In het derde kwart bleef het initiatief bij Etten-Leur. Het jonge team forceerde snel de eerste strafcorner van de wedstrijd, maar de bal ging net naast. Enkele aanvallen leverden eveneens goede scoringskansen op, maar de bal ging opnieuw voorlangs. Vlak voor de laatste onderbreking gebeurde het dan toch aan de andere kant. Ook Westland mocht aanleggen voor een corner, nu was het wel raak via Myrthe Bakker. Etten-Leur bleef in het laatste kwartier de aanval zoeken en er volgden meerdere strafcorners, maar ook nu wilde de bal er niet in.

Na het gelijkspel van vorige week is de ploeg dus de ongeslagen status alweer na twee duels kwijt. Een resultaat was zeker mogelijk geweest in een seizoen waarin Etten-Leur hoopt op een langer verblijf in de eerste klasse dan twee seizoenen geleden. Toen duurde het debuut op het toenmalige derde niveau van Nederland slechts één jaar.

Warande - Zwart-Wit 0-0.

De 0-0 mag dan ook een teleurstellend resultaat worden genoemd voor de vrouwen uit Breda. Toch is Zwart-Wit-trainer Rutger Klein tevreden. ,,We maken een redelijke progressie. Ik moest dit seizoen zeven nieuwe speelsters inpassen. Vorige week tegen Craeyenhout zijn we zeker 28 keer bij hen in de cirkel geweest en zij bij ons slechts acht keer. We waren ook beter dan Warande”, oordeelde Klein.

Volledig scherm Emma Hartman (rechts) vecht namens Zwart-Wit een duel uit om de bal tegen Warande. © Pix4Profs / Joris Buijs

Zwart Wit was vooral in de eerste helft beter. Er werd vroeg druk gezet op de verdediging van Warande en de thuisploeg kon hier niet goed mee omgaan. Warande-coach Tim Brekelmans: ,,We hadden niet de controle. En steeds als het lukte om eruit te komen, leden we weer balverlies. Ik had het idee dat we tijdens het verdedigen al te veel bezig waren met de vervolgacties. We deden niet ons best om het spel zo goed mogelijk te spelen. Ik ben in de rust boos geworden met als gevolg dat we goed aan de tweede helft begonnen. We pakten veel ballen af en hadden nu wel controle. Toch kreeg ik, naar mate de tijd vorderde, het idee dat een gelijkspel het maximaal haalbare was.’’

Ondanks het overwicht in de eerste helft creëerde Zwart Wit weinig kansen. Een push van Emma Hartman verdween naast het doel van de thuisploeg. Na een goede aanval door het centrum verscheen Emma Lammers vrij voor keepster Sophie Visser, maar zij faalde in de afwerking. Behalve deze twee kansen versierden de Bredase vrouwen wel zes strafcorners, maar het rendement was ver onder de maat. Varianten bleven uit en er werd herhaaldelijk gekozen voor de harde push van Marre van Poppel. De goed uitlopende verdediging van Warande neutraliseerde keer op keer dit gevaar.