Zwart-Wit dé hockeyploeg van Breda, vrouwen Pelikaan winterkampioen

Na de pauze bleef Pelikaan de dominante ploeg. Nu ging een strafcornervariant wel goed en scoorde Vera Berger de 3-0. Hiermee was de strijd wel beslist. Scoop mocht eenmaal aanleggen voor een corner, maar wist zelfs de eer niet te redden. In de slotfase werd door een goed opgezette aanval via Lotte Kronenburg de eindstand bepaald.

Na afloop kwamen de strafcorners ter sprake bij coach Rogier Gütlich. ,,Het waren er weer zeven of acht. Vorige week hadden we een aardig rendement. Vanwege de kou was de eerste helft het veld niet gesproeid, dat gebeurde pas in de rust. Dat zag je wel terug. De winst vorige week was voor de speelsters super. We konden nu refereren aan die partij. Vandaag hebben we hele goede zaken gedaan. Dit was een zakelijke overwinning.”