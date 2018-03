Zwart-Wit boekt zwaarbevochten derbywinst op Etten-Leur

column Italiaans international of bikkelende back van Helmondia 4, het verdriet is evenredig groot

10 maart Het is moeilijk je een voorstelling te maken van het ongelooflijke drama dat zich vorige week voltrok in het spelershotel van Fiorentina in Udine. Op de ochtend voor het competitieduel tussen Udinese en Fiorentina werd de 31-jarige aanvoerder dood aangetroffen in zijn bed. Het verdriet, de totale ontreddering, het ongeloof moet verschrikkelijk zijn geweest. Hun captain. Net twee weken vader. Dood. Niet te vatten.