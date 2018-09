Zwakke start Push krijgt vervolg, Zwart-Wit nog zonder puntverlies

Glory 59 Tegenstan­der Rico Verhoeven ontsnapte aan gangsterle­ven

28 september Guto Inocente vecht morgenavond in de Johan Cruijff Arena tegen Rico Verhoeven. De 32-jarige Braziliaan daagt 29-jarige Halsterenaar uit om de wereldtitel zwaargewicht. Het had niet veel gescheeld of Inocente had hier niet rondgelopen.